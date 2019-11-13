В Гомеле наблюдатель обратился в прокуратуру по поводу завышения явки на выборах

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Наблюдатель на парламентских выборах Александр Гехт (участок № 12 Гомельского-Центрального округа № 33) 13 ноября обратился с жалобой на нарушение избирательного и уголовного законодательства в прокуратуру Гомельской области.


«С первого дня досрочного голосования начинают накручивать явку»

Гехт утверждает, что участковая комиссия сфальсифицировала протокол досрочного голосования 12 ноября. Как сообщил БелаПАН наблюдатель, вчера он вел непрерывное наблюдение на участке, размещенном в гимназии № 10. В итоговом протоколе комиссия указала, что за день избирателям выдали 88 бюллетеней. «По моим подсчетам, бюллетени для голосования получили 34 избирателя. Таким образом, данные комиссии в протоколе не соответствуют действительности. Это нарушение уголовного законодательства, а именно подлог документов. В жалобе я прошу прокурора провести проверку», — отметил Гехт.

Аналогичную жалобу он направил в окружную избирательную комиссию. Одновременно Гехт обратил внимание окружкома на то, что после окончания голосования урна была закрыта в неопечатанном помещении. Ключи от помещения остались у председателя комиссии. «На мое замечание о том, что такие условия хранения недопустимы, председатель комиссии не отреагировала и отказалась опечатать помещение», — заявил наблюдатель.

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич ранее написал заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации данных голосования на избирательном участке № 571 Восточного округа № 107 в Минске.

«На этом участке 12 ноября весь день находился наш наблюдатель Владимир Шило. По его словам, за вчерашний день досрочно проголосовать сюда пришли 11 человек, а в протоколе комиссии указано 109 проголосовавших, — сообщил Губаревич. — Сегодня я приехал с утра на этот участок. Заглянул в эту полупрозрачную урну — там лежат эти 11 бюллетеней. За ночь даже не вкинули [нужное количество]. Председатель избирательной комиссии отказывается от общения, и я вызвал милицию».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 досрочное голосование наблюдатель Персона: Александр Гехт Город: Гомель

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