В Гомеле наблюдатель обратился в прокуратуру по поводу завышения явки на выборах

Наблюдатель на парламентских выборах Александр Гехт (участок № 12 Гомельского-Центрального округа № 33) 13 ноября обратился с жалобой на нарушение избирательного и уголовного законодательства в прокуратуру Гомельской области.

Гехт утверждает, что участковая комиссия сфальсифицировала протокол досрочного голосования 12 ноября. Как сообщил БелаПАН наблюдатель, вчера он вел непрерывное наблюдение на участке, размещенном в гимназии № 10. В итоговом протоколе комиссия указала, что за день избирателям выдали 88 бюллетеней. «По моим подсчетам, бюллетени для голосования получили 34 избирателя. Таким образом, данные комиссии в протоколе не соответствуют действительности. Это нарушение уголовного законодательства, а именно подлог документов. В жалобе я прошу прокурора провести проверку», — отметил Гехт.

Аналогичную жалобу он направил в окружную избирательную комиссию. Одновременно Гехт обратил внимание окружкома на то, что после окончания голосования урна была закрыта в неопечатанном помещении. Ключи от помещения остались у председателя комиссии. «На мое замечание о том, что такие условия хранения недопустимы, председатель комиссии не отреагировала и отказалась опечатать помещение», — заявил наблюдатель.

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич ранее написал заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации данных голосования на избирательном участке № 571 Восточного округа № 107 в Минске.

«На этом участке 12 ноября весь день находился наш наблюдатель Владимир Шило. По его словам, за вчерашний день досрочно проголосовать сюда пришли 11 человек, а в протоколе комиссии указано 109 проголосовавших, — сообщил Губаревич. — Сегодня я приехал с утра на этот участок. Заглянул в эту полупрозрачную урну — там лежат эти 11 бюллетеней. За ночь даже не вкинули [нужное количество]. Председатель избирательной комиссии отказывается от общения, и я вызвал милицию».