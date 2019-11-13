Заставили вырыть себе яму и вымогали деньги: завершено расследование о похищении в Дзержинске

Завершено уголовное дело по похищению 29-летнего жителя Дзержинска. С целью вымогательства денег молодого человека вывезли в лес и заставили вырыть себе яму.

Фото СК РБ

Как сообщали ранее Naviny.by, трое молодых людей — два парня и девушка, — в апреле этого года приехали к дому своего знакомого и стали требовать 150 долларов якобы в качестве возврата долга. Затем они, угрожая физическим воздействием, поместили его в багажник автомобиля и отвезли в лес.

Там они заставили мужчину лопатой выкопать себе яму, лечь в нее и стали засыпать песком. Таким способом они вымогли у потерпевшего уже 600 долларов, затем отвезли его обратно домой. Впоследствии мужчина обратился с заявлением в милицию.

Обвиняемыми по делу признаны жители Дзержинского района: ранее судимый 27-летний слесарь, работающий разнорабочим, 17-летний юноша и 20-летняя девушка, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В ходе работы с молодыми людьми, правоохранители определили их причастность к совершению ряда краж на территории Дзержинского района. В частности, выявлено восемь фактов хищений имущества граждан (топливо, автомобильные запчасти, инструменты). Некоторое украденное имущество возвращено потерпевшим.

По результатам следствия, действия несовершеннолетнего парня и 27-летнего мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 208 (вымогательство), п. 3, 6 ч. 2 ст. 182 (похищение человека) и ч. 2 ст. 205 (кража) УК РБ.

Старшему члену группы также вменяется ст. 417 (уклонение осужденного от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью), а девушка обвиняется по ч. 2 ст. 208 (вымогательство) УК РБ.