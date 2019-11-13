Видеофакт. Студентов БГЭУ принуждают к досрочному голосованию

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Студенты Института социально-гуманитарного образования БГЭУ прислали журналистам видео, на котором куратор одной из групп первого курса Оксана Онискевич рассказывает, почему учащиеся должны проголосовать досрочно.

Обращаясь к первокурсникам, Оксана Онискевич настаивает на том, что проголосовать все студенты должны именно до основного дня голосования. Соответствующая видеозапись была сделана днем 13 ноября на собрании студентов одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ, сообщает svaboda.org.

«Вы должны сделать это до воскресенья. Почему? Потому что потом начнут "теребить" заведующего кафедры, Лаптенка [директор Института социально-гуманитарного образования] и деканат. Я не хочу, чтобы мою группу, меня и всех остальных из-за этого склоняли», — говорит куратор.

Директор института БГЭУ Александр Лаптенок отрицает факт существования распоряжений о досрочном голосовании для студентов.


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«Такого приказа со стороны руководства нет, — сказал он. — Дело в том, чтобы студенты выполнили свой гражданский долг. Только это. Приказов нет. Это может быть связано с тем, что студенты на выходные могут домой поехать. Они в разных общежитиях живут. Это призыв к тому, чтобы студенты осмысливали свой гражданский долг. Это призыв, не приказ. Будет отслеживаться участие студентов в досрочном голосовании? Во всяком случае, я об этом не знаю».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: БГЭУ досрочное голосование выборы в парламент-2019 Персона: Оксана Онискевич Александр Лаптенок Город: Минск

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