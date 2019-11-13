Пожаловавшегося на фальсификацию явки наблюдателя лишили аккредитации
Наблюдатель Андрей Рогов работал на участке № 568 в Минске и написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело из-за завышения количества избирателей.
Рогов сказал, что его лишили аккредитации из-за оскорбления председателя комиссии Александра Гилицкого, передает
«Я ему говорил: ты будешь сидеть в тюрьме сегодня или завтра», — сказал Рогов.
Наблюдатель вызвал милицию из-за превышения явки в 6,5 раз. По словам Гилицкого, результаты проверки сообщат ему через 10 дней. Рогова это не устроило, так как проверку можно было сделать на месте, а через 10 дней выборы закончатся. На ответственного наблюдателя составили протокол за оскорбление председателя комиссии и вывели из здания минской гимназии № 22, где находится избирательный участок.
После этого Рогов написал заявление о фальсификациях выборов в прокуратуру.