Пожаловавшегося на фальсификацию явки наблюдателя лишили аккредитации

Наблюдатель Андрей Рогов работал на участке № 568 в Минске и написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело из-за завышения количества избирателей.

Источник: ic.gymn22.minsk.edu.by

Рогов сказал, что его лишили аккредитации из-за оскорбления председателя комиссии Александра Гилицкого, передает svaboda.org . Наблюдатель назвал того преступником и обвинил в нарушении уголовного кодекса.

«Я ему говорил: ты будешь сидеть в тюрьме сегодня или завтра», — сказал Рогов.

Наблюдатель вызвал милицию из-за превышения явки в 6,5 раз. По словам Гилицкого, результаты проверки сообщат ему через 10 дней. Рогова это не устроило, так как проверку можно было сделать на месте, а через 10 дней выборы закончатся. На ответственного наблюдателя составили протокол за оскорбление председателя комиссии и вывели из здания минской гимназии № 22, где находится избирательный участок.

После этого Рогов написал заявление о фальсификациях выборов в прокуратуру.