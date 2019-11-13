Замглавы МИД выступил на экономическом форуме в Мюнхене

В Баварии прошел экономический форум, посвященный возможностям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Беларусью.

Фото: mfa.gov.by

Как сообщает пресс-служба МИД, в мероприятии, организованном Генеральным консульством Беларуси в Мюнхене и белорусским посольством в ФРГ во взаимодействии с Министерством экономики, земельного развития и энергетики Баварии, Промышленно-торговой палатой Мюнхена и Верхней Баварии, Баварским земельным банком, приняли участие более 100 представителей деловых кругов Германии.

С основным докладом в ходе пленарной части форума выступил заместитель министра иностранных дел Беларуси, сопредседатель Белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям Евгений Шестаков.

С белорусской стороны в мероприятии также приняли участие посол в Германии Денис Сидоренко, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, генеральный консул в Мюнхене Андрей Кулаженко, представители администрации СЭЗ «Брест», СЗАО «Компания по развитию Индустриального парка», Белорусской железной дороги, ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Германская сторона была представлена на форуме министром экономики, земельного развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером, сотрудниками Промышленно-торговой палаты Мюнхена и Верхней Баварии, Баварского земельного банка, Восточного комитета германской экономики, Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь, баварских компаний, представляющих различные отрасли экономики.

В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Шестакова с Айвангером, а также переговоры с руководителями ряда баварских компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в Беларуси, сообщает пресс-служба МИД.

По данным белорусского МИД, среди 16 федеральных земель Германии Бавария занимает третье место по объему товарооборота с Беларусью, который в 2018 году составил 228,3 млн. евро и превысил показатели двусторонней торговли со многими европейскими государствами.