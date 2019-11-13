Личность обвиненной в попытке вброса стопки бюллетеней подтвердил брат

Брат Анастасии Куличковой, которую наблюдатель обвинил в попытке вбросить в избирательную урну пачку бюллетеней, подтвердил, что на видео действительно его сестра.

Парень признал, что выборы в Беларуси могут фальсифицироваться, но он не верит, что его сестра могла участвовать в этом, передает NN.by .

«Кто знает, что там была за ситуация. Я видел это видео: она пришла голосовать, к ней подбежал человек, высказал какую-то претензию, она испугалась и ушла — нормально, по-моему. Считаю, что моя сестра не могла участвовать в таком, я с ней пока об этом не говорил, но обязательно буду.

Не думаю, что она могла на какие-то обещания повестись. Человека могут просто подстрекнуть, как это в нашей стране подстрекают идти голосовать на выборах, именно руководство — с работы или что-то такое», — сказал Алексей.

Инцидент произошел на участке № 37 Брестского-Восточного округа № 3. Председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Мосина — директор детсада, где работает Анастасия Куличкова.