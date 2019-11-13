Иностранные инвестиции сократились за год на 600 млн долларов

В реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре 7,1 млрд долларов, сообщили в Национальном статистическом комитете.

За аналогичный прошлогодний период этот показатель составил 7,7 млрд долларов. Таким образом, по итогам девяти месяцев инвестиции сократились на 600 млн долларов.

Основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (44,2% всех поступивших инвестиций), Британии (19,7%) и Кипра (6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,2 млрд долларов (в январе-сентябре 2018 года — 6,1 млрд), или 77,8% всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2019 года белорусские организации (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 4,4 млрд долларов (в январе-сентябре 2018-го — 4,6 млрд).

Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования России (62,3% всех инвестиций), Украины (15,8%), Британии (8,7%).

По словам исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослава Романчука, Беларусь в расчете иностранных инвестиций на душу населения является явным аутсайдером на фоне стран-соседей, стран Восточной Европы и отстает в три-семь раз. «Ситуация, когда у нас очень высокие имущественные риски, связанные с очень слабой защитой института частной собственности, нам ждать инвесторов, кроме как из России, Британии и Кипра с инвестициями с явно русскими корнями, не приходится. Чтобы привлечь инвестора, надо менять систему, а не менять местами кровати», — считает экономист.