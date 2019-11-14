ЦИК: каждый девятый избиратель уже принял участие в выборах депутатов Палаты представителей

За два дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей бюллетени получили 11,51% избирателей, общее число которых составляет 6.886.269 человек, свидетельствуют оперативные данные на сайте Центризбиркома.

По-прежнему лидирует Витебская область, где, как сообщает ЦИК, проголосовало 12,87% (всего в списках по области 855.800 избирателей). В Гомельской области на участки явилось 12,41% (зарегистрировано 1.081.696 избирателей), Могилевской — 11,97% (804.252), Минской — 11,72% (1.121.462), Минске — 10,92% (1.274.779), Брестской области — 10,58% (973.025), Гродненской — 10,08% (755.255).

Для сравнения: на парламентских выборах 2016 года по итогам двух дней досрочного голосования явка составляла 9,63%, на парламентских выборах 2012-го — 7,2%.

12 и 13 ноября представители кампаний по наблюдению, наблюдатели от политических и общественных структур заявляли о фактах несовпадения данных по явке, искажения избирательными комиссиями данных по количеству проголосовавших, ненадлежащего обеспечения сохранности урн для голосовании и других.

Как сообщил национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора» Алесь Силков сегодня на видеобрифинге, за ходом первого дня досрочного голосования на 319 участках наблюдало 649 представителей кампании.

«Пока цифры по подсчетам наблюдателей и комиссий примерно совпадают, но есть уже 12 участков, где цифры не соответствуют. Рекорд поставлен в Могилевском-Центральном округе № 85: по подсчету наблюдателей, было 19 человек, а по подсчетам комиссии — 95. Мы уже готовим жалобу, хотим разобраться», — сообщил Силков.

Кампания также зафиксировала попытки вброса бюллетеней на участке №37, входящего в состав Брестского-Восточного избирательного округа №3 и готовит соответствующую жалобу.

В свою очередь председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич написал заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации данных голосования на избирательном участке № 571 в Минске. Как сообщил БелаПАН Губаревич, избирательный участок находится по адресу Гамарника, 10: «На этом участке 12 ноября весь день находился наш наблюдатель Владимир Шило. По его словам, за вчерашний день досрочно проголосовать сюда пришли 11 человек, а в протоколе комиссии указано 109 проголосовавших».

Досрочное голосование продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — 17 ноября. В этот день участки будут работать с 8:00 до 20:00.