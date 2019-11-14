Стрельба в колледже в Благовещенске: есть погибшие

Сегодня утром 19-летний студент одного из колледжей Благовещенска открыл стрельбу по однокурсникам.

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По данным Следственного комитета, ЧП произошло в Амурском строительном колледже. Парень принес с собой зарегистрированное на него охотничье ружье из которого и открыл стрельбу.

На данный момент официально подтверждена гибель 19-летнего парня. Кроме этого, в больнице находятся трое раненых.

В полиции отметили, что стрелявший (по некоторым данным это студент 4 курса Даниил Засорин) покончил жизнь самоубийством.

Предполагаемой причиной агрессии является конфликт, который у нападавшего был с однокурсниками.

Власти Приамурья пообещали оказать материальную помощь родным погибших, а также раненым.

Губернатор региона Василий Орлов выразил соболезнования и пообещал разобраться, «почему такое стало возможным в образовательном учреждении».

Напомним, 11 февраля в столбцовской СШ №2 15-летний Вадим Милошевский ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-го класса. Обе жертвы скончались на месте. Кроме того, нападавший ранил двух одноклассников, которые были госпитализированы и прооперированы.

11 сентября Минский областной суд вынес решение по делу о двойном убийстве: подросток приговорен к 13 годам лишения свободы.