Вудкрофт по поводу двух побед: не надо задирать нос и летать в облаках

«Не задирать нос» призвал главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт после второй подряд победы в КХЛ. Белорусская команда 13 ноября обыграла на своей площадке третью команду Западной конференции «Витязь» — 4:3, ведя 1:0 и уступая 1:2 и 2:3 (по периодам — 2:2, 2:1, 0:0).

Фото ХК «Динамо-Минск»

Днем ранее динамовцы победили по буллитам нижегородское «Торпедо» — 6:5, а до этого потерпели 11 поражений подряд, повторив клубный антирекорд.

«Важно, чтобы все, кто прямо сейчас находится на «Минск-Арене», не задирали нос и не летали в облаках по поводу наших двух побед. Мы не должны забывать, кто мы такие и что из себя представляем. Мы по-прежнему молодая команда, нам по-прежнему не хватает опыта в некоторых моментах, поэтому нам очень важно работать над собой и формировать свой стиль», — подчеркнул Вудкрофт.

По мнению тренера, команда идет в правильном направлении. «Надеюсь, мы оттолкнемся от этих двух побед и дальше пойдем вверх, — сказал канадец. — Я рад за своих ребят, которые наконец-то были вознаграждены за свои старания. Мы действительно тяжело работали последний месяц, но побед не было. Мне понравилось отношение команды к игре и то, как мы боролись друг за друга, стояли плечом к плечу. Горжусь командой и тем, как мы играли против такого мастеровитого соперника».

Произошедшие в последнее время кадровые изменения в команде были «звоночком для игроков», поскольку «мы все здесь собрались, чтобы добиваться результата».

«Месседж клуба содержал простой смысл: мы ждем от каждого игрока работы на 100% каждый день. Мы не хотим, чтобы они выбирали, работать или нет. Я думаю, что это сработало. Видно, как команда отреагировала на этот вызов. Мне нравится, как она работает сейчас, как игроки начали усердно трудиться на тренировках и во время матчей. В международной паузе мы дали игрокам очень мало времени на отдых, были очень изматывающие тренировки, на которых все выкладывались. Мы старались заложить у игроков привычку работать на максимальный результат», — заявил Вудкрофт.

Перед игрой тренерский штаб заявил хоккеистам, что уже сейчас нужно относиться к каждому матчу, как к матчу плей-офф, который нельзя проигрывать.

Вудкрофт отметил, что во втором перерыве поединка с «Витязем» мотивировал игроков возможностью получить «карту капитана», которая дает тому право попросить для команды выходной в любой день.

«Это был отличный момент использовать своеобразного джокера. В итоге игроки выполнили установку на третий период и получили «карту капитана». Эту идею я подсмотрел несколько лет назад у одного очень известного хоккейного тренера. Я увидел, что она действительно дает экстрамотивацию действовать именно так, как просят тренеры. И это сработало, только никому об этом не говорите, это остается между нами», — сказал Вудкурофт.

После 26 матчей «Динамо» с 22 очками занимает 10-е место среди 12 команд Западной конференции КХЛ (5 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 12 поражений в основное время, 3 — в овертайме, 3 — по буллитам, разница шайб 64-87). От зоны плей-офф команда отстает на 4 очка.

Бомбардиры (гол+пас): Тему Пулккинен — 17 (10+7), Дрю Шор — 17 (3+14), Андрей Костицын — 15 (6+9), Шейн Принс — 15 (5+10), Франсис Паре — 14 (7+7), Марк-Андре Граньяни — 11 (5+6).

Ранее Александр Лукашенко пригрозил команде тюрьмой, если она выступит в этом сезоне так же провально, как в предыдущем.