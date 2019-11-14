В Минске девочка перебегала дорогу на красный свет — ее сбила машина

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 13-летняя девочка, случилось накануне днем.


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По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, ДТП произошло на Партизанском проспекте: 27-летний водитель «КИА» сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку, которая «перебегала проезжую часть на красный свет».

Ребенок получил травмы и бригадой «скорой» был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что ночью девятого ноября в Петриковском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его десятилетняя дочь.
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Тэги: ДТП дети детский травматизм Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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