Фронтальный раздел затронет Беларусь
В четверг погоду на территории Беларуси в основном будет формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой (по западу скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозу синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков (только на западе пройдут дожди).
Ветер юго-восточный порывистый. В середине дня воздух прогреется до +7..+13°C.
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +7..+9°C;
- днем +9..+11°C;
- вечером +7..+9°C.