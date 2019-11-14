Фронтальный раздел затронет Беларусь

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В четверг погоду на территории Беларуси в основном будет формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой (по западу скажется влияние фронтального раздела).

Фото pixabay.com

По прогнозу синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков (только на западе пройдут дожди).

Ветер юго-восточный порывистый. В середине дня воздух прогреется до +7..+13°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +7..+9°C;
  • днем +9..+11°C;
  • вечером +7..+9°C.
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Тэги: погода

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