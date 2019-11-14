Кто не останется в Минске без работы
В Мингорисполкоме рассказали, какие специальности наиболее востребованы на рынке труда столицы.
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите, топ-10 специальностей выглядит следующим образом:
- инженеры — работодатели заявили 855 вакансий;
- медсестры — 751;
- повара — 684;
- уборщики помещений — 606;
- врачи — 602;
- водители — 520;
- продавцы — 479;
- маляры — 417;
- каменщики — 389;
- штукатуры — 354.
За январь-октябрь в службы занятости столицы за содействием в трудоустройстве обратилось 13.639 человек, из них 5.565 безработных.