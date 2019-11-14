Кто не останется в Минске без работы

/ Экономика
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В Мингорисполкоме рассказали, какие специальности наиболее востребованы на рынке труда столицы.

Фото pixabay.com

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите, топ-10 специальностей выглядит следующим образом:

  1. инженеры — работодатели заявили 855 вакансий;
  2. медсестры — 751;
  3. повара — 684;
  4. уборщики помещений — 606;
  5. врачи — 602;
  6. водители — 520;
  7. продавцы — 479;
  8. маляры — 417;
  9. каменщики — 389;
  10. штукатуры — 354.

За январь-октябрь в службы занятости столицы за содействием в трудоустройстве обратилось 13.639 человек, из них 5.565 безработных.
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Тэги: рынок труда Город: Минск

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