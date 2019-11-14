Кто не останется в Минске без работы

В Мингорисполкоме рассказали, какие специальности наиболее востребованы на рынке труда столицы.

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Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите, топ-10 специальностей выглядит следующим образом:

инженеры — работодатели заявили 855 вакансий; медсестры — 751; повара — 684; уборщики помещений — 606; врачи — 602; водители — 520; продавцы — 479; маляры — 417; каменщики — 389; штукатуры — 354.

За январь-октябрь в службы занятости столицы за содействием в трудоустройстве обратилось 13.639 человек, из них 5.565 безработных.