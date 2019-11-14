Нацбанк назвал системно значимые банки на 2020 год
Регулятор включил 12 банков в список системно значимых на 2020 год.
Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, в течение 2020 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.
Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.
К группе системной значимости I отнесены:
- «АСБ Беларусбанк»,
- «Белагропромбанк»,
- «Белгазпромбанк»,
- «БПС-Сбербанк»,
- «Приорбанк»,
- «Банк БелВЭБ»,
- «Белинвестбанк».
К группе системной значимости II отнесены:
- «Альфа-Банк»,
- «Банк ВТБ (Беларусь)»,
- «МТБанк»,
- «Банк Дабрабыт»,
- «Паритетбанк».
Банковский сектор Беларуси на 1 января 2019 года включал 24 действующих банка, из которых 19 являлись банками с участием иностранного капитала.
На начало года действовало по пять государственных и частных банков, а также 14, контролируемых иностранным капиталом.
В течение 2018-го доля государства в совокупном уставном фонде банковского сектора снизилась с 81,4 до 77,4%, одновременно вырос удельный вес иностранного капитала с 15,9 до 19,6%.