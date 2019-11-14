Нацбанк назвал системно значимые банки на 2020 год

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Регулятор включил 12 банков в список системно значимых на 2020 год.


Банки будут сокращать персонал. Что делать людям?

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, в течение 2020 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

К группе системной значимости I отнесены:

  • «АСБ Беларусбанк»,
  • «Белагропромбанк»,
  • «Белгазпромбанк»,
  • «БПС-Сбербанк»,
  • «Приорбанк»,
  • «Банк БелВЭБ»,
  • «Белинвестбанк».

К группе системной значимости II отнесены:

  • «Альфа-Банк»,
  • «Банк ВТБ (Беларусь)»,
  • «МТБанк»,
  • «Банк Дабрабыт»,
  • «Паритетбанк».

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Банковский сектор Беларуси на 1 января 2019 года включал 24 действующих банка, из которых 19 являлись банками с участием иностранного капитала.

На начало года действовало по пять государственных и частных банков, а также 14, контролируемых иностранным капиталом.

В течение 2018-го доля государства в совокупном уставном фонде банковского сектора снизилась с 81,4 до 77,4%, одновременно вырос удельный вес иностранного капитала с 15,9 до 19,6%.
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Тэги: Нацбанк банки

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