Нацбанк назвал системно значимые банки на 2020 год

Регулятор включил 12 банков в список системно значимых на 2020 год.

Как пояснили в пресс-службе Нацбанка, в течение 2020 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

К группе системной значимости I отнесены:

«АСБ Беларусбанк»,

«Белагропромбанк»,

«Белгазпромбанк»,

«БПС-Сбербанк»,

«Приорбанк»,

«Банк БелВЭБ»,

«Белинвестбанк».

К группе системной значимости II отнесены:

«Альфа-Банк»,

«Банк ВТБ (Беларусь)»,

«МТБанк»,

«Банк Дабрабыт»,

«Паритетбанк».

Банковский сектор Беларуси на 1 января 2019 года включал 24 действующих банка, из которых 19 являлись банками с участием иностранного капитала.

На начало года действовало по пять государственных и частных банков, а также 14, контролируемых иностранным капиталом.

В течение 2018-го доля государства в совокупном уставном фонде банковского сектора снизилась с 81,4 до 77,4%, одновременно вырос удельный вес иностранного капитала с 15,9 до 19,6%.