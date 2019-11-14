Сколько валюты белорусы держат в банках

В Национальном банке заявляют о росте банковских вкладов населения.

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Так, на 1 ноября объем срочных валютных депозитов физлиц составил 6,21 млрд долларов, увеличившись с начала года на 112,2 млн долларов (+1,8%), а объем срочных рублевых вкладов составил 4,89 млрд рублей, добавив за десять месяцев 876,4 млн рублей (+21,9%).

В этом году Нацбанк инициировал подготовку стратегии повышения доверия к национальной валюте, которая предполагает создание условий для увеличения доли сбережений населения в национальной валюте.

Отвечая на вопросы БелаПАН 1 ноября, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил: «Мы предварительно этот документ с правительством обсудили, еще ранее рассмотрели на консультативным совете Нацбанка, хотим обсудить этот документ с международными экспертами, и будем правительству предлагать принять эту стратегию».

Его заместитель Сергей Калечиц, выступая 1 ноября на форуме по вопросам повышения доверия к нацвалюте, отметил, что для достижения этой цели необходимо решить ряд задач.

«Первое — постоянное обеспечение стабильно низкой инфляции (с учетом структурных особенностей национальной экономики). Второе — реализация системных мер, направленных на формирование прозрачной и комфортной для экономических агентов экономической среды», — сказал Калечиц.

Кроме того, добавил он, необходимо отказаться от использования иностранных валют при расчетах внутри страны, а также при установлении налоговых и арендных платежей.

«Конечным индикатором успешности реализации нашей стратегии по повышению доверия к белорусскому рублю должно стать приближение доли нацвалюты в широкой денежной массе и в требованиях банков и Банка развития к экономике к 80%», — подчеркнул Калечиц.

Это, по его мнению, будет «свидетельствовать о восстановлении белорусским рублем своего функционала, в том числе полноценного выполнения функций средства обращения, средства платежа, средства сбережения и меры стоимости, а также об эффективности финансово-кредитной и всей экономической политики государства».