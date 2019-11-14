Наблюдатели назвали основные нарушения в ходе досрочного голосования

По итогам второго дня голосования на выборах в Палату представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 159 нарушений.

Как сообщил во время онлайн-трансляции пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич, «основными являются ненадлежащее хранение ящика для досрочного голосования — 68 таких случаев, а также несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателей, которые находятся все время на участке, — 36 случаев. По итогам нарушений подано 56 жалоб».

Также он отметил значительную разницу между явкой, указанной в протоколах избирательных комиссий, и данными наблюдателей. Они ведут наблюдение на 319 избирательных участках.

«Что касается цифр, то они уже очень красноречивые на этот момент — госпожа Ермошина по итогам двух дней голосования объявила досрочную явку 11,51%. Наши наблюдатели по тем округам, где идет наблюдение, дают цифры от 3,2% в Гродненской области до 8,1% в Минске. Даже с учетом того, что в округах, где есть наши наблюдатели, комиссии не решаются слишком повышать явку в сравнении с общими цифрами по стране, эта разбежка очевидна. Это уже свидетельствует, что идет накрутка рекордными темпами. Таких цифр по досрочному голосованию на предыдущих выборах не было», — добавил Янукевич.

Для сравнения: на парламентских выборах-2016 по итогам двух дней досрочного голосования явка составляла 9,63%, на парламентских выборах 2012-го — 7,2%.

Дмитрий Солошкин, национальный координатор кампании, считает, что по применяемым механизмам проведения выборов эта кампания не отличается от предыдущих.

«Кампания идет уже отработанным образом, [результаты] могут отличаться в зависимости от председателей комиссий. Кто-то хочет показать, какой он преданный власти, кто-то более боязливый и будет делать все в последний момент, но в принципе все идет отработанными механизмами — приписывается явка, выгоняются наблюдатели. Я не думаю, что пишется отдельный сценарий на каждые выборы. Они знают свое дело — нагнать явку и озвучить данные, которые им спустят», — сказал Солошкин.

Национальный координатор кампании Алексей Сигаев не исключает, что повышение явки на досрочных выборах будет использовано властями, чтобы обосновать низкую явку в основной день голосования.

«Возможно, в день выборов люди не пойдут на избирательные участки. Поэтому власти хотят показать, что избиратели побежали на досрочное голосование, а в день выборов не пошли голосовать, потому что это единственный выходной», — сказал он.

В кампанию наблюдения «Право выбора» входят Партия БНФ, оргкомитет по созданию БХД, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», ОГП, Белорусская партия «Зеленые», оргкомитет по созданию Партии свободы и прогресса, независимый профсоюз РЭП.

12 ноября в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Оно продлится до 16 ноября.

Основной день голосования — 17 ноября.