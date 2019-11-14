Лукашенко возмущен ситуацией на белорусско-российской границе

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Александр Лукашенко выразил недовольство положением дел на белорусско-российской границе.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко назвал абсурдом действия российской стороны по проверке грузовиков из Беларуси

Как заявил он на встрече с главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем, Беларусь на 100% выполняет свои обязательства в договора 1995 года о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства.

Он уверен, что белорусские пограничники «в разы эффективнее работает на совместных границах», защищая свои и российские интересы.

Лукашенко не понимает, почему въехавшему через границу под Брестом иностранцу могут запретить под Смоленском въезд в РФ даже, если у него есть российская виза.

«Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы всё хорошо, но это вопрос», — приводит слова президента его пресс-служба.
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Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Россия-граница Персона: Александр Лукашенко Анатолий Лаппо Станислав Зась

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