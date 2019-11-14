Лукашенко назвал абсурдом действия российской стороны по проверке грузовиков из Беларуси

Президент Беларуси возмущен действиями российской стороны по контролю грузового транспорта, следующего из Беларуси на территорию РФ.

14 ноября о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах главе государства докладывали председателя Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислав Зась.







В частности, было отмечено, что очереди грузового транспорта на белорусско-российской границе порой достигают десяти и более километров.

«Грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра, и не только пограничного: и таможенного, и фитосанитарного, и прочего. Как так? — удивился Александр Лукашенко. — Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку — знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать».

По мнению президента Беларуси, «это ненормально». А вся ситуация, отметил Лукашенко — полный абсурд, «ведь действия российской стороны не дают никакого эффекта».

«Зачем? Лишние взятки? Мы же знаем, как они работают, я президента России информировал об этом», — добавил Лукашенко.

«Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать», — цитирует президента его пресс-служба.