Лукашенко собирается выставить счет России

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Александр Лукашенко считает оскорбительным, когда со стороны России в адрес Беларуси звучат обвинения в нахлебничестве.

Фото pixabay.com

Он отметил, обсуждая положение дел на белорусско-российской границе с главой ГПК и госсекретарем Совбеза, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет.


Лукашенко возмущен ситуацией на белорусско-российской границе

Такая же история в отношениях военных и транспортников двух стран. Однако, когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, неожиданно возникает множество вопросов.

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы», — заявил Лукашенко.

Глава государства также предложил напомнить партнерам о системе противовоздушной обороны: «Они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работает на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники».
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Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Россия-граница Персона: Александр Лукашенко

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