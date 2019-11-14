Лукашенко: россиянам в Беларуси лучше, чем в России

По мнению Александра Лукашенко, граждане России гораздо комфортнее себя чувствуют в Беларуси, чем на родине.

На встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо он подчеркнул, что в настоящее время Минск и Москва ведут переговоры по углублению интеграции. Поэтому, считает он, все возникающие вопросы необходимо «свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

Президент напомнил, что Беларусь за свои деньги закупила у РФ истребители Су-30СМ: «Мы выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги… Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы — гиря на ногах».

Поэтому и надо, еще раз повторил Лукашенко, поднять все вопросы и предъявить российскому обществу, чтобы он понимало: «никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России».

Если руководство РФ готово сотрудничать в этом направлении, Беларуси надо заключать новый договор по обороне наших границ. Если нет, то белорусы в одиночку будут защищать свои интересы.