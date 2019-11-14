Беларусь не планирует выходить из договора с Россией об охране границы

Беларусь не планирует выходить из договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Об этом 14 ноября заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Мы не выходим из этого договора, мы считаем полезным и нужным прилагать общие усилия по защите наших общих рубежей. Но, исходя из ситуации, которая сложилась, и состояния дел по этому договору, предлагается организовать работу по его актуализации, переработке и усилению существующего договора от 1995 года», — сказал Зась в комментарии журналистам по итогам доклада президенту о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, сообщает телеканал «Беларусь 1» .

Зась пояснил, что Александр Лукашенко уже поручил согласовать действия с Российской Федерацией.

«Ситуация, которая сейчас складывается на наших общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран: и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Мы к этому готовы и предлагаем это сделать нашим партнерам из Российской Федерации. Такая задача президентом и поставлена — совместно с Российской Федерацией организовать работу по актуализации этого договора», — добавил госсекретарь Совбеза.