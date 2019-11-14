Двое жителей Гродно привязали к дереву пенсионера в лесу

Двое жителей Гродно привязали 60-летнего пенсионера к дереву в лесном массиве вблизи одной из деревень Гродненского района. Выяснилось, что таким образом они хотели «помочь» с разделом имущества бывшей супруге потерпевшего.

Фото: СК РБ

Двое 30-летних мужчин, используя клейкую прозрачную ленту, привязали пожилого человека к дереву вечером 24 октября. Жертве удалось освободиться и сообщить о произошедшем в милицию.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины хотели «помочь» с разделом совместно нажитого имущества бывшей супруге потерпевшего, с которой у него были сложные отношения. Обвиняемые рассчитывали на то, что женщина за это заплатит. Они были неоднократно судимы ранее и нигде не работали, сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Также правоохранители установили, что накануне инцидента один из обвиняемых в результате конфликта нанес пенсионеру удар в область головы.

Обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы) УК РБ.

56-летняя бывшая супруга потерпевшего в настоящий момент подозревается в пособничестве к незаконному лишению свободы бывшего мужа (ст. 16 и ч. 1 ст. 183 УК РБ).