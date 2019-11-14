Проект ярких идей «Першыя» приглашает старшеклассников на воркшоп

23 ноября в кинотеатре VOKA Сinema (ТЦ Dana Mall) пройдет первый мастер-класс проекта «Першыя» , в котором примут участие старшеклассники школ, гимназий и лицеев со всей страны.

«Першыя» — это конкурс ярких и оригинальных идей для учеников 9-11-х классов со всех регионов Беларуси. На протяжении учебного года участники проекта будут разрабатывать свою идею, развивать навыки публичного выступления и самопрезентации, приобретать полезные знания на воркшопах и встречах с экспертами.

Десять финалистов проекта, которых выберет жюри, получат персональных менторов TEDx и с их помощью подготовятся к своему публичному выступлению на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk .

Организационный комитет продолжает сбор заявок . В первичной заявке желающим нужно сформулировать свою идею и кратко рассказать о ней.

На первом мастер-классе 23 ноября выступят четыре спикера по направлениям конкурса: культура, экология, инклюзия и технологии.

Спикером в области технологий станет Сергей Бойко — директор Embedded- и IoT-практики компании ЕРАМ.

О проблемах экологии и сохранения живой природы расскажет Руслан Шайкин — директор Центра экологического воспитания и развития, автор проекта «Зеленые классы белорусской столицы».

Спикером от сферы культуры станет Павел Дюсеков — организатор проекта «Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours» — бесплатных пеших экскурсий по столице.

Об особенностях подготовки важных социальных проектов в сфере инклюзии расскажет Александр Авдевич — автор многочисленных социальных инициатив для людей с ограниченными возможностями.

Для участие в воркшопе нужно оставить заявку .

Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk.