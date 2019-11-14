Проект ярких идей «Першыя» приглашает старшеклассников на воркшоп
23 ноября в кинотеатре VOKA Сinema (ТЦ Dana Mall) пройдет первый мастер-класс проекта
«Першыя» — это конкурс ярких и оригинальных идей для учеников 9-11-х классов со всех регионов Беларуси. На протяжении учебного года участники проекта будут разрабатывать свою идею, развивать навыки публичного выступления и самопрезентации, приобретать полезные знания на воркшопах и встречах с экспертами.
Десять финалистов проекта, которых выберет жюри, получат персональных менторов TEDx и с их помощью подготовятся к своему публичному выступлению на масштабной молодежной конференции
Организационный комитет продолжает сбор
На первом мастер-классе 23 ноября выступят четыре спикера по направлениям конкурса: культура, экология, инклюзия и технологии.
Спикером в области технологий станет Сергей Бойко — директор Embedded- и IoT-практики компании ЕРАМ.
О проблемах экологии и сохранения живой природы расскажет Руслан Шайкин — директор Центра экологического воспитания и развития, автор проекта «Зеленые классы белорусской столицы».
Спикером от сферы культуры станет Павел Дюсеков — организатор проекта «Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours» — бесплатных пеших экскурсий по столице.
Об особенностях подготовки важных социальных проектов в сфере инклюзии расскажет Александр Авдевич — автор многочисленных социальных инициатив для людей с ограниченными возможностями.
Для участие в воркшопе нужно оставить
Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk.