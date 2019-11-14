Видеофакт. В Австралии бушует катастрофический пожар — погибли люди и животные
Впервые с 2009 года в Сиднее объявлен катастрофический уровень пожарной опасности. Город и пригороды затянуты смогом, два миллиона человек готовятся к эвакуации. Из-за сильных ветров на фоне 30-градусной жары спасатели не могут справиться с бушующей стихией.
В настоящее время в австралийском штате Новый Южный Уэльс в
Лесные обитатели не успели скрыться от пламени и серьезно пострадали. В их числе — такой уязвимый вид, как коалы, — их погибло уже около
По словам Дэвида Эллиотта, министра аварийных служб штата Новый Южный Уэльс, «это реальное бедствие, которое штат, вероятно, никогда не видел прежде».
Австралийские пожары опасны не только для природы, но и для людей — уже известно о гибели четырех, 13 пожарных травмированы, около 200 домов сожжены.
По прогнозам специалистов, огонь вскоре перекинется и на западную часть страны.