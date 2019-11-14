Кибермошенник похитил с банковской карты женщины 20 000 долларов и 13 500 евро

Жительницу Молодечно обманул кибермошенник. Он похитил с ее карт-счета 20 000 долларов и 13 500 евро.

Накануне инцидента подозреваемый связался с потерпевшей в одном из мессенджеров. Незнакомый мужчина сказал, что хочет приобрести телевизор, который женщина продавала через торговую интернет-площадку, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Затем он попросил данные ее банковской карты для внесения предоплаты. Затем сообщил, что транзакция не прошла и предложил потерпевшей пройти по ссылке на сайт банка для проведения операции в личном кабинете.

Сайт оказался фишинговым — таким образом мужчина узнал логин и пароль, который ввела женщина и позднее украл с ее счета деньги. Никакой предоплаты, конечно, также переведено не было.

В данный момент устанавливается личность подозреваемого.