Концерт Scorpions на «Минск-Арене» покажут в прямом эфире на VOKA

/ Культура
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15 ноября видеосервис VOKA порадует своих пользователей возможностью посмотреть прямую трансляцию одного из самых масштабных событий этой осени: в Минске выступит нестареющая легенда мировой хард-рок сцены — немецкая группа Scorpions.

Благодаря VOKA побывать на концерте группы, не выходя из дома, смогут все желающие.

Выступление Scorpions на «Минск-Арене» состоится в рамках тура World Crazy Tour. Зрителей — в том числе пользователей VOKA — ждут лучшие хиты из репертуара группы за все пятьдесят с лишним лет ее существования.

Посмотреть трансляцию сможет каждый. Для этого необходимо лишь оплатить просмотр. У абонентов A1 списание будет осуществляться с лицевого счета, у всех остальных — со счета банковской карты. Стоимость составит 4,9 рубля — в разы меньше минимальной цены на билет.

Такой шаг позволяет учесть интересы организаторов и самих артистов и в то же время дать возможность увидеть все происходящее на концерте всем желающим.

Покупка просмотра концерта Scorpions 15 ноября в Минске уже доступна по ссылке: voka.tv/channels/voka_live.

Кстати, в ноябре пользователей VOKA ждет еще немало сюрпризов. Чтобы узнать, каких именно, и не пропустить трансляции известных исполнителей, следите за новостями на официальных страницах видеосервиса в социальных сетях.
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Тэги: Scorpions VOKA

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