Виртуальный роман с «афганским авиатором» обошелся витебчанке в 37 000 рублей

Виртуальный роман с «афганским авиатором» обошелся 48-летней витебчанке в сумму более 37 000 рублей.

Фото pixabay.com

Женщина познакомилась на одном из сайтов с мужчиной, якобы беженцем из России, долго жившим на Гавайских островах. В виртуальной беседе он признался, что сейчас работает в афганской авиации, однако планирует уволиться из-за проблем с выплатами зарплаты.

сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале. После интенсивной переписки в течение нескольких дней, мужчина предложил перебраться к витебчанке жить. Однако исполнению романтической мечты мешала проблема — поклонник не мог вывезти из страны сбережения в размере 150 000 долларов и пяти бриллиантов, которые «зависли» в одном из банков,официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Помочь в данной ситуации должна была логистическая фирма, представители которой связались с женщиной и попросили ее перевести на определенный счет 2500 долларов в качестве подстраховки. Но на этом все не кончилось — последовали дополнительные запросы под разными предлогами.

В результате доверчивая белоруска перевела мошенникам более 37 000 рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась к правоохранителям. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.