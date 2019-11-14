Лукашенко подписал указ о поддержке экспорта

14 ноября Александр Лукашенко подписал Указ № 412 «О поддержке экспорта». Документом предусмотрена возможность компенсации до 50% расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках за рубежом за счет средств республиканского бюджета, а также при прохождении сертификации.

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Документ направлен на «уменьшение издержек белорусских субъектов хозяйствования и тем самым создание дополнительных условий для увеличения объемов экспорта товаров и услуг», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В нем внедряются инструменты поддержки экспорта, которые широко применяются государствами — членами ВТО, в том числе партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу.

Указом предусмотрена возможность компенсации до 50% расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках за рубежом за счет средств республиканского бюджета. Такая же возможность компенсации расходов предусмотрена при прохождении сертификации продукции за рубежом.

В сообщении отмечено, что процесс оценки соответствия продукции довольно обременителен с финансовой и организационной точек зрения, особенно для малого и среднего бизнеса, доля которого постепенно возрастает в белорусском экспорте.