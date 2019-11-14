Белорусы смогут оценивать работу чиновников в онлайн-режиме

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В Беларуси будет создан портал, на котором белорусы, а также иностранцы и лица без гражданства смогут дать оценку деятельности государственных органов.

Фото Pixabay.com

Положение о портале рейтинговой оценки утверждено постановлением Совета министров от 13 ноября № 765, сообщает pravo.by.

Согласно документу, создается и внедряется система рейтинговой оценки гражданами Беларуси, иностранными гражданами и лицами без гражданства эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, качества административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан.

Портал рейтинговой оценки создается «в целях повышения эффективности работы с гражданами, качества обеспечения жизнедеятельности населения, открытости государственных органов, дальнейшей дебюрократизации деятельности госорганов и организаций, формирования системы рейтинговой оценки гражданами эффективности деятельности объектов оценки путем анкетирования, проведения опросов в сети интернет и иных мероприятий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

Доступ к нему будет свободным и бесплатным.

Рейтинг объектов оценки будет формироваться автоматически на основании оценок граждан, выставленных ими в анкете по каждому из базовых критериев. На портале можно будет оставить комментарий об эффективности деятельности того или иного органа, который не является обращением, но будет учитываться ей в целях улучшения качества обслуживания населения.

Организации, в свою очередь, будут наполнять портал достоверной и актуальной информацией, имеющей к ним отношение, осуществлять мониторинг и анализ оценок, принимать необходимые меры по повышению качества обслуживания населения.

Владелец портала рейтинговой оценки — Министерство связи и информатизации, оператор — научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем».

 

 
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Тэги: административные процедуры госорганы

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