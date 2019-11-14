В Беларуси снизилось количество убыточных организаций

По данным Белстата, количество убыточных организаций в январе—сентябре 2019 года снизилось с 1069 до 970 (на 9,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Чистая прибыль организаций на 1 октября 2019 года составила 9 млрд 705,7 млн рублей, что в 2,1 раза больше, чем в январе—сентябре 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 11 млрд 930,7 млн (на 87,5% больше).