В Беларуси снизилось количество убыточных организаций
По данным Белстата, количество убыточных организаций в январе—сентябре 2019 года снизилось с 1069 до 970 (на 9,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль организаций на 1 октября 2019 года составила 9 млрд 705,7 млн рублей, что в 2,1 раза больше, чем в январе—сентябре 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 11 млрд 930,7 млн (на 87,5% больше).
Прибыль от реализации выросла на 3% до 12 млрд 959,8 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,3 и 9% соответственно (за январь—сентябрь 2018 года — 7,7 и 9,6%), сообщает
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 177 млрд 588,6 млн рублей, или на 9,3% больше, чем в январе—сентябре 2018 года.
При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг увеличилась на 9,7% до 143 млрд 286 млн рублей.