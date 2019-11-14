Почти 19,5% избирателей посетили участки за три дня досрочного голосования

По данным Центризбиркома, с 12 по 14 ноября в период досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей бюллетени получили 19,43% избирателей, общее число которых составляет 6 886 269 человек.

Лидеро по-прежнему является Витебская область, где проголосовало 21,15% избирателей (около 181 000 человек). В Гомельской области на участки явилось 21,01% (около 227 000), Могилевской — 21,00% (около 169 000), Минской — 19,97% (около 224 000), Гродненской — 18,49% (около 140 000), Брестской области — 17,74% (около 172 500), Минске — 17,30% (около 220 500).

Для сравнения: на парламентских выборах 2016 года по итогам трех дней досрочного голосования явка составляла 16,71%, на парламентских выборах 2012 года — 12,5%, сообщает БелаПАН .

В течение всего периода досрочного голосования независимые национальные наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях и жалобах. На брифинге 14 ноября представители кампании «Право выбора», в которую входят восемь политических и общественных структур, сообщили о 159 нарушениях, зафиксированных по итогам двух дней голосования на контролируемых избирательных участках.

Основными являются ненадлежащее хранение урн для досрочного голосования, а также несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателей, которые все время находятся на участке. Подано 56 жалоб.

Досрочное голосование продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — 17 ноября. В этот день участки будут работать с 08:00 до 20:00.