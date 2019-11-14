Фотофакт. В Минском зоопарке родилась лама

В ночь с 1 на 2 ноября в Минском зоопарке, в семье лам — Веснушки и Шурика, появилась рыжая малютка.

Мама-лама разрешила сотрудникам после рождения погладить малышку и осмотреть себя. Девочке всего 10 дней. Кличку юной ламе дадут позже — когда станет ясно, какой у нее характер, сообщается на сайте Минского зоопарка. ​

Веснушка прибыла в Минский зоопарк из Гродненского, а папа Шурик родом из Липецка. Малютка будет питаться молоком матери еще около полугода, но уже с 10-го дня жизни пробует сено, веники, зерно, морковь, кормовую свеклу, картошку.

Обычно детеныши у лам рождаются весной или летом, но бывает и внеплановое рождение.

Ламы относятся к семейству верблюдовых. Считается, что их одомашнили индейцы Южной Америки около 5000 лет назад.