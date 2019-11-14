Белорусским школьникам хотят по-новому выставлять отметки

В Беларуси планируют обновить нормы оценки знаний школьников. При выставлении отметок будут учитывать, как школьник умеет работать с информацией и применять знания на практике.​

Директор Национального института образования Валентина Гинчук отметила, что пилотный эксперимент уже запущен в некоторых школах Минска и регионов, сообщают «Минск-Новости».

Она заметила, что поскольку с 2015 года дети учатся по новым учебным программам с акцентом на формировании умения применять знания на практике, то и нормы оценки знаний пришлось привести в соответствие с этими программами.

Директор подчеркнула, что согласно обновленным нормам, педагог сможет оценить в том числе и умение ребенка учиться работать с разными источниками информации.

Будут ли обновляться методы проверки знаний? По словам Валентины Гинчук, окончательное решение зависит от результатов эсперимента.