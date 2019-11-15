После встречи с Лукашенко глава ГПК высказал недовольство деятельностью России

Пункт 8 договора между Беларусью и Россией о совместных усилиях по охране государственной границы Беларуси — о помощи в материально-техническом обеспечении белорусских погранвойск — не выполняется.

Фото пресс-службы президента

14 ноября Лаппо и госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась сделали доклад Александру Лукашенко в связи с окончанием очередного пятилетнего срока действия договора между Беларусью и Россией о совместных усилиях по охране государственной границы Беларуси, подписанного в 1995 году.

Статья 8 договора гласит: «Российская сторона оказывает помощь белорусской стороне в материально-техническом обеспечении ее пограничных войск, а также в разработке, размещении заказов, изготовлении, внедрении и ремонте вооружения, техники и оборудования, применяемых в охране государственной границы Республики Беларусь, на условиях, ежегодно определяемых соответствующим протоколом».

По словам председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо, идет подготовка к заключению «принципиально нового договора». «Мы создаем сейчас рабочую группу с белорусской стороны, с российской стороны, и каждый пункт мы выверяем, который будет соответствовать нашему Союзному государству, нашим союзническим обязательствам», — заявил он в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

«Отдельные статьи договора потеряли свою актуальность, а отдельные статьи, как 8-я статья, они просто не выполняются, — отметил Лаппо. — Есть отдельные статьи, которые выполняются и которые должны дальше жить. И сегодня была предложена президенту наша проработка, что нужно заключать, выходить на новый договор. Уже 21-й век. Появились новые риски, вызовы и угрозы».

«Те, статьи, которые работают, их нужно оставить. Которые не работают — проанализировать, почему они не работают, по чьей вине не работают. Статья 8-я: оказание помощи в техническом оснащении. Если она не работает, зачем ее подписывать? И здесь в конце приписать обязанности каждой стороны по охране внешней границы Союзного государства», — предложил руководитель погранведомства.

«Мы свои союзнические обязательства по охране внешней границы выполняем на 100%, — подчеркнул он. — Соседи тоже выполняют, но у нас есть и определенные вопросы к ним. То, что будет развитие материально-технического взаимодействия, это тоже будет прописано в договоре и конкретно по каким пунктам, а не общим пунктом. Что касается других составляющих, оперативная составляющая будет более подробно разложена».

«Почему он будет более конкретный? Потому что его будут писать уже специалисты, которые скажем так, собаку съели на охране государственной границы», — заявил Лаппо.