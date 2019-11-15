Минимум шесть медалей: белорусским гимнастам и батутистам поставили задачу на Олимпиаду-2020

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио белорусские гимнасты и прыгуны на батуте должны завоевать не менее шести медалей, заявил председатель Государственного пограничного комитета Алексей Лаппо, который возглавляет попечительский совет Белорусской ассоциации гимнастики.

Фото НОК Беларуси

Эту задачу Лаппо озвучил на телеканале «Беларусь 1» в программе «Разговор у президента» по итогам доклада Александру Лукашенко о ситуации на границе в свете окончания очередного пятилетнего срока действия договора между Беларусью и Россией о совместных усилиях по охране государственной границы Беларуси, подписанного в 1995 году. Содокладчиком был госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

По словам Лаппо, он человек военный, поэтому «привык к планам». Глава ГПК отметил, что на II Европейских играх в Минске был расчет на 8-10 медалей — завоевано 16.

В 2016 году на предыдущих летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсмены, выступающие в видах, за которые отвечает ассоциация гимнастики, завоевали одну медаль (золотая у батутиста Владислава Гончарова). В 2012 году в Лондоне было две медали (обе в художественной гимнастике — серебряная в групповых упражнениях и бронзовая в личном первенстве у Любови Черкашиной), в 2008 году в Пекине — столько же в том же виде спорта (второе место у Инны Жуковой в многоборье, третье — в групповом упражнении).