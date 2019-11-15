В Беларуси на один день похолодало

/ Общество
Просмотров: 315

Сегодня на территории Беларуси будет прохладнее, нежели в последние дни. Сообщили в Белгидромете.


Установлены новые рекорды тепла: в Горках побит максимум почти столетней давности

Как сообщают синоптики, погоду будет формировать в основном периферия антициклона (только на западе скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется (дождь пройдет лишь в западных регионах). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура в середине дня составит +3..+9°С (на юго-западе столбик термометра поднимется до +11°С).

В столице вероятность дождя очень низкая. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха:

  • утром +5..+7°С;
  • днем +5..+7°С;
  • вечером +3..+5°С.

В предстоящие субботу и воскресенье станет немного теплее. 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском