В Беларуси на один день похолодало
Сегодня на территории Беларуси будет прохладнее, нежели в последние дни. Сообщили в Белгидромете.
Как сообщают синоптики, погоду будет формировать в основном периферия антициклона (только на западе скажется влияние фронтального раздела).
Ожидается облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется (дождь пройдет лишь в западных регионах). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура в середине дня составит +3..+9°С (на юго-западе столбик термометра поднимется до +11°С).
В столице вероятность дождя очень низкая. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха:
- утром +5..+7°С;
- днем +5..+7°С;
- вечером +3..+5°С.
В предстоящие субботу и воскресенье станет немного теплее.