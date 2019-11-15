В Беларуси на один день похолодало

Сегодня на территории Беларуси будет прохладнее, нежели в последние дни. Сообщили в Белгидромете.

Как сообщают синоптики, погоду будет формировать в основном периферия антициклона (только на западе скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Особых осадков не прогнозируется (дождь пройдет лишь в западных регионах). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура в середине дня составит +3..+9°С (на юго-западе столбик термометра поднимется до +11°С).

В столице вероятность дождя очень низкая. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха:

утром +5..+7°С;

днем +5..+7°С;

вечером +3..+5°С.

В предстоящие субботу и воскресенье станет немного теплее.