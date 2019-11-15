Россия подрывает транзитный имидж Беларуси, считает генерал Лаппо

Недоверие со стороны России, выражающееся в том, что едущие из Беларуси в РФ иностранцы могут пересечь границу только в международных пунктах пропуска, «бьет и по нашему имиджу, и по государству, и по погранведомству».

14 ноября председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо и госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась сделали доклад Александру Лукашенко в связи с окончанием очередного пятилетнего срока действия договора, подписанного в 1995 году.

«Для нас, для меня как пограничника это непонятно... То есть нам якобы не доверяют», — сказал глава ГПК в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

Он напомнил, что у Беларуси и России «общая база невъездных, общая база розыска», поэтому граждане третьих стран, прибывающие в Беларусь из России и имеющие белорусскую визу, проверке на границе двух стран не подвергаются.

«То бишь здесь нужно на взаимном доверии. Игра в одни ворота — ни в коем случае», — подчеркнул Лаппо. По его словам, очереди автомобилей, которые проверяет российская сторона, негативно влияют на «транзитный имидж» Беларуси.

«Мы транзитное государство, мы небогатая страна. У нас нету ни недр запаса газа, нефти. Мы дорожим каждым рублем, который зачтется в копилку нашего государства. И извините меня, мы да, зарабатываем определенные деньги на транзите. Мы их сейчас не забираем в наш бюджет. Но мы стараемся, наши белорусы, заработать своим хребтом, не чьим-то. Мы не нахлебники. Мы зарабатываем своими плечами, своим горбом, каждую копейку «в копилку бюджета и потом распределяем. У нас манны небесной и золотых приисков нету. Это тоже мы теряем определенную копейку. А копейка к копейке — складывается большой каравай», — отметил глава ГПК.

«Это предмет разговора, переговоров. Может, отдельный вопрос, мы выйдем на новый договор (об охране совместной внешней границы Союзного государства. — БелаПАН.) и отдельной строкой пропишем», — сказал Лаппо.

«Если у нас Союзное государство, у нас единая база данных въездных, невъездных, единая база данных розыска, какие еще препоны между нами должны быть? — выразил недоумение руководитель погранведомства. — Раньше-то их не было, пять, шесть, семь лет назад... Нам раньше доверяли, а почему сейчас не доверяют нам? Это вопрос, который мы будем обсуждать самым серьезным образом».

Александр Лукашенко в ходе доклада Лаппо и Зася выразил возмущение позицией России: «То есть если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос».

«Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: возвращайся обратно и заезжай через Латвию. Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», — подчеркнул Лукашенко.

В настоящее время единственным международным пунктом пропуска на белорусско-российской границе является Веселовка в Гомельской области. В этом месте к ней примыкает украинская граница.