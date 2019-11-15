Генпрокурор Украины считает, что «дело Шеремета» скоро будет раскрыто

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка думает, что убийство Павла Шеремета в ближайшее время будет раскрыто.

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Как заявил он в интервью телеканалу « Настоящее время », недавно задержанные «по другому делу» два бывших добровольца, супруги Владислав и Ирина Грищенко, «могут быть, а могут и не быть» причастны к физическому устранению журналиста.

«Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве», — сказал Рябошапка, отметив, что муж и жена Грищенко проверяются на причастность к убийству Шеремета «так же, как и другой круг лиц».

Ранее сообщалось, что Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену «Пуму» — 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования. Участников антитеррористической операции на Донбассе подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, было возбуждено в июле 2018 года.

Следователи считают, что супругам и их знакомому ветерану Ивану Вакуленко заказали убийство жителя Ивано-Франковской области. Изготовив взрывчатку, они якобы прикрепили ее к машине жертвы в городе Косово в июле 2018 года. Однако потенциальная жертва заметила взрывчатку и взрыва не было.

10 октября в Киеве во время 14-часового пресс-марафона, отвечая на вопрос о причинах произошедшего два года назад перевода в разряд секретных дела убитого журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, Владимир Зеленский заявил: «Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Ну просто возьму и сорву».

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

20 июля нынешнего года Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада тогдашнего главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».