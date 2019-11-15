В США мужчина в свой день рождения расстрелял школьников — есть погибшие

Очередная стрельба в учебном заведении США унесла жизни двух подростков.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Трагедия произошла в средней школе Согуса (Санта-Кларита, Южная Калифорния). Полиция сообщила, что шесть человек были ранены (позднее стало известно, что двое умерли в больнице — 14-летний юноша и 16-летняя девушка).

Как сообщает «ГА» , представитель Департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Кристофер Томас заявил, что пока не ясно, сколько человек пострадало. В настоящее время подозреваемый находится в больнице под стражей — расстреляв школьников, он выстрелил себе в голову. Известно, что у злоумышленника был в день нападения день рождения.

Ранее Naviny.by писали, что утром 14 ноября в Благовещенске 19-летний студент Амурского строительного колледжа открыл стрельбу по однокурсникам. Один человек погиб, еще несколько были ранены. Стрелявший покончил с собой.

Позже появилась версия, что на такой шаг его толкнула месть. Он решил защитить поруганную честь своей подруги, которую изнасиловали его однокурсники.