В США мужчина в свой день рождения расстрелял школьников — есть погибшие
Очередная стрельба в учебном заведении США унесла жизни двух подростков.
Трагедия произошла в средней школе Согуса (Санта-Кларита, Южная Калифорния). Полиция сообщила, что шесть человек были ранены (позднее стало известно, что двое умерли в больнице — 14-летний юноша и 16-летняя девушка).
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Ранее
Позже появилась версия, что на такой шаг его толкнула месть. Он решил защитить поруганную честь своей подруги, которую изнасиловали его однокурсники.