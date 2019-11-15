Европарламент не будет наблюдать за выборами в Беларуси

Европейский парламент не будет наблюдать за выборами в Палату представителей. Об этом говорится в официальном заявлении Европарламента.

В нем отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента.

«Следовательно, если какой-либо член Европарламента решит наблюдать за избирательным процессом, он будет делать это в своем личном качестве, и ни при каких обстоятельствах не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента», — подчеркивается в заявлении.

По информации Центризбиркома Беларуси, на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва аккредитованы 1.027 иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ, ПА ОБСЕ.

Кроме того, за выборами будут наблюдать независимые наблюдатели, представители дипломатического корпуса и избирательных органов иностранных государств.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей — 17 ноября.