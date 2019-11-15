Тело пропавшей пятилетней девочки найдено в канаве — задержан ее отчим

Отчима пятилетней девочки подозревают в убийстве малолетнего. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото УСК РФ по Крыму и Севастополю

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, в качестве подозреваемого проходит житель села Кропоткино.

О судьбе ребенка ничего не было известно ч 12 ноября. В полицию о пропаже обратился сам мужчина, сообщивший, что выехал из дома по делам, закрыв ребенка дома. Однако, когда вернулся, дверь была открыта, а ребенок отсутствовал.

В поисках девочки участвовали правоохранители, спасатели, поисковики, а также местные жители.

Вместе с этим свою работу проводили криминалисты, которые проведя некоторые экспертизы пришли к выводу: к исчезновению ребенка может быть причастен отчим.

Во время допроса мужчина признался в совершении убийства ребенка и показал место, где спрятал тело.

По версии следствия, «с целью создания себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось».