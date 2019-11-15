Путин рассказал, когда решится вопрос по цене на газ для Беларуси

Переговоры России с Беларусью по новому контракту на поставку газа идут в соответствии с планом. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

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«Переговоры с Белоруссией идут по плану. Я надеюсь, что до конца года мы это отрегулируем», — сказал Путин, как сообщает пресс-служба Кремля, на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилиа.

В апреле 2017 года Россия согласовала цену на газ для Беларуси в 2018 и 2019 годах на уровне 129 и 127 долларов США за тысячу кубометров.

Контракт по поставкам истекает в 2019 году. В ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что переговоры с Россией по цене на газ на следующий год станут «еще одной баталией, аналогичной налоговому маневру».

13 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что Россия и Беларусь пока не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики.

«По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе и по нефти, газу, энергетике. Но там нет нерешаемых вопросов», — сказал Румас.

По словам премьер-министра, урегулировать их планируется на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября.

«Мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия, которые есть. Это все не неразрешимые вопросы. Они вставали в истории наших взаимоотношений с Российской Федерацией и раньше. Я думаю, что мы найдем развязки. Если не найдем, значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки», — подчеркнул премьер-министр.