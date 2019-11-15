Фотофакт. Студентки-ветеринары снялись голыми для календаря
Около ста студенток школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета провели обнаженную фото-сессию для благотворительного календаря на 2020 год.
Девушки позировали в разных ракурсах, используя для фона и скрытия наготы животных и птиц.
Календарь уже поступил в продажу и стоит 12 фунтов стерлингов. Ожидается, что все вырученные средства будут переданы одной из шотландских ветеринарных клиник, где бесплатно лечат питомцев, которые принадлежат нуждающимся и бездомным, пишет