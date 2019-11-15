Фотофакт. Студентки-ветеринары снялись голыми для календаря

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Около ста студенток школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета провели обнаженную фото-сессию для благотворительного календаря на 2020 год.

Девушки позировали в разных ракурсах, используя для фона и скрытия наготы животных и птиц.

Календарь уже поступил в продажу и стоит 12 фунтов стерлингов. Ожидается, что все вырученные средства будут переданы одной из шотландских ветеринарных клиник, где бесплатно лечат питомцев, которые принадлежат нуждающимся и бездомным, пишет The Sun.

 

 
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Тэги: Шотландия ветеринары календарь-2020 Город: Эдинбург

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