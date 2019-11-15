Наблюдатели уже зафиксировали более двухсот нарушений

За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании «Право выбора» зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб.

По словам пресс-секретаря кампании Алексея Янукевича, наибольшее количество нарушений — это «ненадлежащее обеспечение сохранности урн для досрочного голосования», а также «несоответствие количества тех, кто проголосовал, в протоколах комиссий с данными наблюдателей».

Также есть факты лишения наблюдателей аккредитации — пять уже ее лишены, факты отказа комиссии в предоставлении наблюдателям информации — таких случаев 16, факты ряда других нарушений.

«Если говорить о явке, то, как мы знаем, официальная цифра составила почти 20%, но наблюдатели «Права выбора» фиксируют совсем иные цифры. По данным наблюдателей, которые присутствуют на участках от момента открытия до их закрытия, самая низкая явка в Гомельском-Центральном округе № 33 — 5,8% по итогам трех дней. Комиссия на этом округе дает также низкую явку — 7,1%. Разбежка все равно есть, но очевидно, что они боятся накручивать, либо в Гомеле люди действительно очень пассивны», — отметил Янукевич.

По словам пресс-секретаря кампании, самая высокая явка на участках, где работают наблюдатели «Права выбора», в столичном Пушкинском округе № 103 — 11,1%. Официальные цифры по явке в этом округе — 15,2%.

Национальный координатор кампании «Право выбора» Александр Силков отметил, что «в Беларуси есть традиция — битва за какой-то результат».

«Есть битва за урожай, сейчас продолжается битва за явку, — образно выразился он. — Всегда она заканчивается только одним — приписками. Члены и председатели комиссий уже не обращают внимания ни на наблюдателей, ни на милицию, ни на прокуратуру, а обращают только на одно — что им сказал скромный чиновник, какая должна быть явка».

Силков поблагодарил наблюдателей за то, что они пытаются законными методами не дать членам избирательных комиссий «заниматься уголовными деяниями». Он подчеркнул, что на парламентских выборах 2016 года, «искажением данных по явке избирателей занимались все председатели комиссий». «Сейчас есть около 30%, которые занимаются приписками, остальные — многие цифры [по явке] у нас совпадают», — сказал национальный координатор кампании.

По его словам, на четвертый день наблюдения наблюдатели кампании «стали гораздо опытнее и спокойнее».

«Мы, когда видим нарушение, пытаемся его предотвратить. Работа идет, но приписки растут изо дня в день», — констатировал Силков.

Кампания наблюдения «Право выбора» сформирована восемью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией «Зеленые», Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партий «Белорусская христианская демократия» и «Партия свободы и прогресса», движением «За Свободу» и независимым профсоюзом РЭП.