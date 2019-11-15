За отсутствие прививки от кори будут штрафовать

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Нижняя палата парламента ФРГ приняла во втором и третьем чтениях предложенный Кабмином закон об обязательной вакцинации против кори.

За него проголосовали 459 депутатов, 89 высказались против, еще 105 воздержались.

Если этот закон будет одобрен бундесратом верхней палатой, он вступит в силу 1 марта 2020 года.


С начала года в Беларуси зарегистрировано 199 случаев кори

При приеме в детсады и школы родители должны будут предоставить справку о наличии у детей прививки от кори (либо о перенесенном заболевании и приобретенном в результате этого иммунитете).

Вакцинация от кори станет обязательной и для частных нянь, сотрудников детсадов, школ, медучреждений и других общественных заведений, а также соискателей убежища, проживающих в общежитиях, и сотрудников таких общежитий.

В случае нарушения может быть назначен штраф. Если родители отказываются прививать своих детей, посещающих детсад или школу, штраф может достигать 2500 евро, пишет DW.

Стоит ли ввести подобные меры в Беларуси? Как развивается наша медицина? И какие реформы ей нужны? Смотрите в наших дебатах:
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Тэги: Германия вакцинация корь

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