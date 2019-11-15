Названа новая опасность потребления сахара

Исследователи канадского Университета Альберты пришли к выводу, что увеличение потребления сахара повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника.

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Как сообщается, эксперимент был проведен на мышах. Грызунов раздели на две группы: первую держали на обычном корме, а вторую на протяжении двух дней держали на диете, на 50% состоявшей из сахарозы.

После этого у всех животных вызвали колит. Оказалось, представители второй группы имели большее повреждение кишечной ткани и аномальный иммунный ответ.

Ученые сделали вывод: даже незначительные и непродолжительные изменения рациона способны вызвать обострение симптомов уже имеющихся воспалительных заболеваний, пишет newsru.com .

Причиной этого является микрофлора кишечника. Продукты, богатые клетчаткой, поддерживают рост полезных бактерий. Они производят короткоцепочечные жирные кислоты и важны для эффективного иммунного ответа. А вот продукты с высоким содержанием сахара и сниженное потребление клетчатки приводят к росту вредных бактерий, связанных с воспалением.

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