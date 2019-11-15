Пара нетрезвых «художников» разрисовала ночью два автомобиля и киоск

Молодая пара ночью разрисовала в Минске два автомобиля и киоск.

Неработающие молодые люди, 26-летний минчанин и его 25-летняя девушка, во время ночной прогулки, в одном из дворов по улице Уральской, используя баллончики с краской разрисовали «Ауди» и стоящий неподалеку «Фольксваген». На одном автомобиле они написали английские слова, на другом — разрисовали лобовое стекло.

Также «художники» успели раскрасить киоск, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Перед прогулкой пара употребила алкоголь. Сумма ущерба составила 250 рублей.

Действия молодых людей могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 339 УК РБ (Хулиганство). Мера наказания по данному правонарушению может составить либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.