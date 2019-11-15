Продано здание костела, в котором крестили отца Янки Купалы

Бывший Крестовоздвиженский костел в Узде (Минская область) 15 ноября продан на электронных торгах за 27 241 рубль.

Фото planetabelarus.by

Здание костела построено в 1798 году и является главной местной достопримечательностью. Покупателем стал местный житель. Помимо самого костела инвестору досталось право аренды земельного участка площадью 39,7 сотки на 99 лет.

В информации о лоте не было указано, что это памятник архитектуры: выполненное в неоготическом стиле двухэтажное здание храма, где в 1843 году крестили отца классика белорусской литературы Янки Купалы, с конца 50-х годов прошлого века служило районным центром культуры. Именно в этом статусе оно и было выставлено на торги, сообщили БелаПАН в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Более трех лет потребовалось местным властям, чтобы найти покупателя. Теперь 200-летнее здание бывшего костела ждет реконструкция. По условиям электронных торгов, новый собственник обязан ввести объект в эксплуатацию в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи. При этом, несмотря на то что по согласованию с Узденским райисполкомом покупатель вправе изменить целевое назначение недвижимого имущества, при проведении реставрационных работ внешний облик здания и его историко-стилистические особенности должны быть сохранены.