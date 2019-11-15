Лукашенко лично разбирается с претензией немецкого инвестора по дрожжевому комбинату в Минске

15 ноября на совещании у Александра Лукашенко рассмотрели требование германского инвестора о закрытии Минского дрожжевого комбината.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщали ранее Naviny.by, 21 ноября 2013 года был подписан договор о строительстве дрожжевого завода в Слуцке. В нем участовали четыре стороны: компания Uniferm GmbH und Co. KG (немецкий инвестор), белорусско-литовский СООО «Магнус Групп» (генподрядчик), СООО «Интерферм» (белорусско-германская компания, созданная для реализации проекта) и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (соинвестор).

За прошедшее время в Слуцкий дрожжевой завод было вложено около 37 млн евро. По словам заместителя премьер-министра Владимира Дворника, завод на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть - белорусская, сообщает пресс-служба президента.

«Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, — пояснил Александр Лукашенко на совещании. — И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую».

Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в Администрации президента. Оказалось, что в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам Лукашенко, такого и быть не могло.

«А если было — то это дурь полная со стороны наших чиновников, — заявил он. — Тем не менее, давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал — немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное — это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы».

К единому мнению на совещании так и не пришли — каждый госорган видел ситуацию по-своему: одни предлагали объединить предприятия, другие - перепрофилировать минский комбинат, третьи считали возможным закрыть его, рассматривались и другие варианты.

В то же время все участники совещания согласились, что сегодня дрожжевой комбинат в Минске — хорошее производство, способное создавать конкуренцию современному заводу в Слуцке еще не один год. Александр Лукашенко подчеркнул, что закрыть Минский дрожжевой комбинат и его ошмянский филиал — не выход, тем более это идет в разрез с социально ориентированной политикой в стране.

Президент Беларуси поручил разобраться в ситуации мэру Минска Анатолию Сиваку и губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову. Им надо будет просчитать разные варианты развития событий и, исходя из государственных интересов, принять решение и направить его главе государства.

Слуцкий дрожжевой завод выпускает сейчас 20 тыс. т продукции в год. Мощности завода позволяют нарастить производство до 70 тыс. т. Дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах могут ежегодно производить 15,1 тыс. т продукции. Емкость же белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. т.

Александр Лукашенко также затронул вопрос развития экспорта, на который, как и предполагалось, будет ориентирован завод в Слуцке. Однако, по мнению президента, работа в этом направлении ведется слабо. Получается, инвесторы не до конца выполняют свои обязательства, резюмировал белорусский лидер.