Лишен аккредитации наблюдатель, зафиксировавший попытку вброса бюллетеней в Бресте

Наблюдатель Юрий Вощенчук, зафиксировавший попытку вброса бюллетеней на избирательном участке в Бресте, 15 ноября лишен аккредитации, сообщила кандидат в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс.

Анна Канюс является руководителем брестской городской организации БСДП (Грамада), баллотируется в Палату представителей по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3. Юрий Вощенчук — ее доверенное лицо.

По словам Анны Канюс, решение о лишении Вощенчука аккредитации принято 15 ноября участковой избирательной комиссией № 37 Брестского-Восточного избирательного округа, где Вощенчук был наблюдателем.

Как сообщали Naviny.by, 13 ноября Юрий Вощенчук при наблюдении за досрочным голосованием на участке № 37 снял на телефон попытку вброса бюллетеней.

Анна Канюс отметила, что избирком лишил аккредитации наблюдателя вместо того, чтобы разобраться, на каком основании снятая на видео девушка находилась на участке для голосования, а также каким образом и кто выдал ей бюллетени. Она подчеркнула, что это абсурдное и неправомерное решение, ведь получается, что Вощенчука лишили аккредитации за то, что он препятствовал нарушению Избирательного кодекса.

Кандидат в депутаты отметила, что 14 ноября Вощенчук подал жалобу в прокуратуру Бреста, в которой требует дать правовую оценку действиям председателя комиссии № 37, которая, как он считает, допустила вынос бюллетеней из помещения для голосования, и возбудить уголовное дело. Кроме того, он добивается подсчета бюллетеней в ящике для голосования и сопоставления полученных данных с протоколами выдачи бюллетеней на участке.